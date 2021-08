Waterbei in Winschoten gaat ook in 2021 niet door!

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 13 aug, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZON EN WOLKEN | DIT WEEKEND WAT REGEN

Het is ook vandaag een vrij zonnige dag, maar er komt wel veel hoge bewolking en af en toe zal het dan ook bewolkt raken. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind en de temperatuur stijgt geleidelijk tot ongeveer 24 graden.

Morgen is er minder zon en er is ook kans op wat regen: morgenochtend is er kans op een kleine bui of wat motregen, morgenavond en zondagnacht is de kans op regen iets groter. Dus het wordt minder mooi met een maximum van 22 graden, en een matige wind uit zuidwest tot west.

Zondag wordt het ook nog zo’n 22 graden, maar er is dan niet veel zon en soms zal er regen of motregen vallen. Na dit weekend wordt het wisselvallig met buien en een west- of noordwestenwind. Dat geeft middagtemperaturen van 18 tot 20 graden. Pas eind volgende week lijkt het weer stabieler te worden.