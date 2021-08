Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 14 aug, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

KANS OP WAT REGEN | NA MORGEN KOUDER

Er zijn vandaag nog zonnige perioden, maar in de loop van de middag en vanavond is het meestal zwaar bewolkt en dan is er kans op wat regen of motregen. Het wordt vanmiddag ongeveer 23 graden en er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind.

Morgen wordt het zelfs 24 of 25 graden, maar is dan vrij veel bewolking en er kan soms wat regen of motregen vallen. Ook morgen is er een zwakke tot matige zuidwestenwind.

Het is dit weekend dus nog redelijk rustig, maar begin volgende week is het onrustig met windkracht 4 tot 6 uit het westen tot noordwestenwind, en bovenal enkele flinke buien. De maximumtemperaturen liggen dan op 18 á 19 graden. Vanaf woensdag is het droger met meer opklaringen, volgend weekend zou het opnieuw warmer kunnen worden.