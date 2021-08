BLIJHAM – Laatste dag Thea Loois doet rondje Groningen in vier dagen.



Dag 4, een rit van 85.5 km. van Usquert-Blijham.

Totaal in vier dagen 387.5 km. afgelegd, ik zal maar zeggen: lest best.

Vandaag een foutloos parcours gereden, geen bordjes gemist, geen extra kilometers gefietst en geen brokken gemaakt!

Na een heerlijk en gezellig ontbijt met bijzonder vriendelijke en gastvrije mensen, ben ik om 09.30 uur vanochtend vertrokken richting Blijham. Kreeg nog weer een lunchpakketje mee voor onderweg.

Het was bewolkt en het waaide weer stevig maar het was in ieder geval droog. Net als gisteren had ik het geluk dat ik de juiste kant op reed of dat de wind uit de juiste hoek waaide…..de meeste tijd had ik wind in de rug. Dat fietst een stuk aangenamer dan er pal tegen in.

Alles ging eigenlijk hartstikke goed, totdat er een plaspauze moest worden ingelast. Na zoveel thee, koffie en jus d’orange bij het ontbijt, is de nood op een gegeven moment hoog. Ik ben niet heel moeilijk maar zomaar in de berm zitten, gaat me net te ver. Als de nood het hoogst is, zijn er gelukkig twee struikjes nabij.

Geen auto’s of fietsers te zien, dus huppekee, de fiets op de stander en tussen de bosjes.

Dan ga je als vrouw even heel strategisch zitten zodat je links en rechts in de gaten kunt houden… Even totaal geen rekening met de wind gehouden.

Als de sluizen eenmaal open zijn gaan ze zomaar niet weer dicht….een enorme rukwind van rechts en mijn linker kuit kletsnat!! Dat was al heel vervelend maar terwijl ik een slag wil draaien, zie ik dat mijn fiets gaat vallen!!! Ik met de broek op de enkels met 2 kikker sprongen naar voren om mijn fiets te redden. Net op dat moment komt er ook nog een auto aan! Oh nee he…zo gênant!

Ook nog m’n broek tot bovenaan kletsnat gatverderrie.

Nou ja, het waaide zo hard, na niet al te lange tijd was de boel wel weer droog. “Dei persoon in de auto het zuch vast de buutse oetlaacht”.

Die dorpjes boven in de provincie zijn erg mooi, maar die eindeloze weidsheid is mij toch iets te leeg.

Veel moois gezien, mooie ontmoetingen gehad maar ook heel fijn om weer thuis in Blijham te zijn!