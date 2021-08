Nesten van eikenprocessierupsen worden verwijderd in Blijham

BLIJHAM – Vrijdag was in Blijham een bedrijf bezig met de bestrijding van de eikenprocessierups.

In de hele gemeente Westerwolde zijn weer honderden nesten met eikenprocessierupsen aangetroffen. Vrijdag was een bedrijf in Blijham bezig met het ruimen van nesten. Deze nesten zitten op plekken waar veel mensen (langs) komen, zoals fietspaden, scholen en openbare gebouwen.

Ziet u een nest van een eikenprocessierups? Meld dit dan bij de gemeente. Medewerkers onderzoeken de boom en plaatsen een lint om de stam. Alle nesten komen op een digitale kaart en de bomen krijgen een lint. De aannemer kan vervolgens de nesten op de ‘hotspots’ weghalen.

De eikenprocessierups (Thaumethopea processionea) is de rups van een nachtvlinder. Ze legt haar eitjes vooral in de toppen van eikenbomen. Daar overwinteren ze. Normaal gesproken komen vanaf half april tot begin mei de eitjes uit. Dit jaar is dit door het koude voorjaar later.

Eikenbomen met eikenprocessierupsen zijn te herkennen aan de bolvormige, witgrijze nesten op de stammen of dikkere takken. De nesten zijn dichte spinsels van vervellingshuidjes, met brandharen en uitwerpselen. De rupsen gaan ‘s nachts in processie op zoek naar voedsel in de toppen van de boom. Grote groepen processierupsen kunnen een boom helemaal kaalvreten. Rupsen vervellen drie keer, daarna krijgen ze brandharen.

Contact met deze brandharen kunnen gezondheidsklachten bij mens en dier veroorzaken. Na contact met de microscopisch kleine, pijlvormige brandharen van deze rups kunnen klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen.

Toch contact gehad? Spoel de huid goed met lauw water. Of strip de huid met plakband.

Niet wrijven of krabben!

De klachten gaan binnen 2 weken vanzelf over.

Bel bij oogklachten of allergische klachten de huisarts.

Mazzelmoaze maakte onderstaande beelden van het ruimen van de nesten.