Espria Ledenvereniging geeft webinar over dementie

REGIO – In samenwerking met Icare V&V en Alzheimer Nederland organiseert Espria Ledenvereniging het webinar ‘Dementie’. Deze online bijeenkomst vindt plaats op 24 augustus om 10.00 uur. Drie deskundigen vertellen alles over de eerste signalen van dementie, wie een diagnose kan stellen en welke hulp er is als je dementie hebt. Deelnemers kunnen in het webinar ook vragen stellen. Meedoen is eenvoudig, deelnemers hebben alleen een computer, laptop, tablet of smartphone nodig.

Het webinar heeft als thema: de eerste signalen van dementie. Tineke van den Berg casemanager bij Icare V&V, Jos van der Deure van Alzheimer Nederland en ledenadviseur Paula Schoon, bespreken wat de eerste signalen zijn, hoe de juiste diagnose gesteld kan worden en wat een casemanager voor je kan doen. Ledenadviseur Inge Terwindt zegt “Het vroeg herkennen van dementie zorgt ervoor dat mensen vanaf het begin goed begeleid en geïnformeerd worden. Ook geeft het de mogelijkheid om met ze mee te denken. Bijvoorbeeld over de manier van wonen of de juiste dagbesteding voor iemand.”

Dementievriendelijk

De ledenvereniging draagt bij een dementievriendelijke samenleving. Daarom biedt zij verschillende producten en diensten die mensen met dementie en hun omgeving helpen. Leden kunnen bijvoorbeeld gratis een bezoek van een gespecialiseerde ledenadviseur met contacthond aanvragen. Informatie krijgen over slimme oplossingen voor meer veiligheid en gemak thuis en deze uitproberen, zoals persoonsalarm of zorgrobot Tessa. En via onze Goedemorgen appservice en het koffiemomentje brengen we mensen met elkaar in contact. “We willen onze leden ondersteunen bij de impact die dementie heeft op het leven van hen en hun naasten”, zegt Inge.

Het gratis webinar is dinsdag 24 augustus om 10.00 uur. Aanmelden kan via ledenvereniging.nl/webinar-dementie.

Wie vragen heeft kan contact opnemen met Espria Ledenvereniging via 088 – 383 20 00.

Ingezonden