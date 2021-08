DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

Gisteravond controleerde de politie om 18.20 uur op de Kommerzienrat-Hesse-Straße in Weener een 32 jarige automobilist. Hij bleek niet in het bezit van een rijbewijs te zijn. Daarnaast verkeerde hij onder invloed van verdovende middelen. De man werd voor bloedonderzoek meegenomen naar het politiebureau. Er is proces-verbaal opgemaakt.

Werpeloh

Vanmorgen heeft de politie van Sögel om kwart voor zes een 37 jarige man aangehouden. De man zwalkte over de Hauptstraße in Werpeloh. Een bestuurder van een zilvergrijze BMW moest uitwijken om een aanrijding te voorkomen. De man is uit veiligheidsoverwegingen meegenomen naar het politiebureau. Hij verzette zich daar hevig tegen en beledigde de agenten. Na het vaststellen van zijn identiteit werd tegen de man proces-verbaal opgemaakt.

Sögel

Gistermiddag is bij een ongeval op de Am Pohlkamp in Sögel een persoon gewond geraakt. Het ongeval gebeurde toen een 60 jarige bestuurster van een VW om kwart over vier rechtsaf de Knippers Kohlenhof wou inslaan. Daarbij zag zij een 39 jarige vrouw, die met haar e-bike op het fietspad reed, over het hoofd. Bij de aanrijding raakte de fietsster zwaargewond. De materiële schade wordt op 3.500 euro geschat.

Papenburg

Vannacht heeft de politie van Papenburg om drie uur een inbreker op heterdaad betrapt. Buren van een kleuterschool aan de Wichernstraße hadden de politie gebeld omdat ze licht in de school zagen branden. Toen de politie arriveerde probeerde de 23 jarige inbreker te vluchten. Hij kon kort daarna in de kraag gevat worden. Hij werd meegenomen naar het politiebureau, waar proces-verbaal werd opgemaakt.

Rhede

Gisteravond is aan de Bruwinkel in Rhede tijdens werkzaamheden om elf uur een combine in brand gevlogen. De oorzaak was vermoedelijk een technisch defect. Het vuur werd door de brandweer van Rhede geblust. Ze wisten te voorkomen dat het vuur zich verder over het veld uitbreidde. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend.

Lathen

In de nacht van vrijdag op zaterdag is bij een bedrijfshal aan de Gerhard-Hugenberg-Straße in Lathen ingebroken. Er werden diverse stukken gereedschap gestolen. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend.

Dörpen

In de nacht van vrijdag op zaterdag is uit een schuurtje aan de Bruno-Hengelbrock-Straße in Dörpen een e-bike met een oplader gestolen. De schade bedraagt meerder duizenden euro’s.