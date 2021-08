Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 15 aug, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

WISSELVALLIGER |FLINKE TEMPERATUURSDALING

Het wordt nog een vrij warme dag met een maximumtemperatuur van 26 graden en maar een zwakke tot matige zuidwestenwind. En er is nog af en toe zon wat wordt afgewisseld door flinke wolkenvelden, pas in de loop van vanavond is er kans op wat regen.

Maar dat is wel het begin van een wisselvallige periode, die in ieder geval tot en met woensdag gaat duren. Vannacht neemt de kans op wat regen toe met minima rond 15 graden, en morgen komen er af en toe flinke buien, met ’s middags kans op windstoten. De maximumtemperatuur voor morgen is zo’n 18 graden en veel zon is er niet.

En veel zon zal er ook dinsdag en woensdag niet zijn. Af en toe valt er wat regen of motregen, maar de buiigheid is wat minder dan op maandag. De wind blijft ook nog matig tot vrij krachtig. Donderdag en vrijdag is er veel minder wind en dan zijn er meer opklaringen, maar het blijft niet helemaal droog. In het volgende weekend is er wellicht droog met meer zon, en dan komt de temperatuur opnieuw boven de 20 graden.