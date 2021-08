Iedereen mag meedoen met fietstocht buurtvereniging Rondom ’t Veloat

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 16 aug, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WISSELVALLIG | KOELE DAGEN

Het is vandaag heel anders met een matige tot vrij krachtige westen- of noordwestenwind, regelmatig wat regen, en lagere temperaturen. Want gisteren werd het zomers met 26 graden, maar vanmiddag is de maximumtemperatuur maar 18 graden. En er valt dus regelmatig wat regen of motregen, wel is het later in de middag en het begin van de avond een tijdje droog met enkele opklaringen.

In de loop van vanavond en vannacht neemt de kans op regen toe. De wind is dan nog krachtig, maar morgen neemt de wind iets af. Het is morgen licht wisselvallig met soms een buitje, maar zeker morgenmiddag ook enkele brede opklaringen. Maximumtemperatuur morgen rond 19 graden.

Woensdag en donderdag is het een graad of 20. Het is dan redelijk rustig weer met minder wind en wat zon, een bui blijft soms mogelijk. Vrijdag en in het volgende weekend komen we boven de 20 graden.