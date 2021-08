Aardappelcampagne Royal Avebe van start

VEENDAM, GASSELTERNIJVEEN – Vandaag start de aardappelcampagne van Royal Avebe in Nederland. De eerste zetmeelaardappelen worden aangeleverd op de productielocatie in Gasselternijveen. Voor de productielocatie in Ter Apelkanaal is de start voorzien in de week

van 30 augustus. Met de uitbreiding van de productiecapaciteit voor Solanic-aardappeleiwit, produceert de coöperatie deze campagne nog meer plantaardig eiwit om aan de toenemende vraag te voldoen.



Door de relatief lage temperaturen in mei hebben de gewassen ten opzichte van voorgaande jaren een groeiachterstand opgelopen. Arjan de Rooij, directeur Agro van Royal Avebe: “Ondanks deze achterstand en wisselende schade door hevige neerslag in het groeiseizoen, staan veel gewassen er nu goed bij. De huidige gematigde temperaturen gecombineerd met in de meeste regio’s voldoende neerslag zijn gunstig voor de groei van de gewassen. We verwachten dat de opgelopen achterstand in de komende weken enigszins wordt gecompenseerd.”



De afgelopen maanden is op de productielocaties in Nederland en Duitsland onderhoud uitgevoerd en is gewerkt aan belangrijke investeringen. Zo is op de locatie in Gasselternijveen de productiecapaciteit voor aardappeleiwit Solanic uitgebreid. Solanic is aardappeleiwit voor humane voeding, dat voornamelijk wordt afgezet in groeiende markten voor plantaardige voedingsmiddelen, zoals vlees- en zuivelvervangers. Op de Duitse locatie in Dallmin is een productiefaciliteit voor het winnen van eiwit voor diervoeding gebouwd. Beide nieuwe productielijnen gaan vanaf deze

campagne draaien.



In Duitsland is de locatie in Dallmin vorige week gestart met het verwerken van aardappelen. De locatie in Lüchow volgt in de week van 23 augustus. In de campagne, die tot medio mei 2022 is gepland, worden de zetmeelaardappelen van de circa 2300 Nederlandse en Duitse leden verwerkt tot aardappelzetmeel en aardappeleiwit. Deze ingrediënten worden door onze klanten verder verwerkt in voedingsmiddelen, toepassingen in bouwproducten, de papierindustrie en diervoeding.

Over Royal Avebe

Royal Avebe is een coöperatie van 2.300 akkerbouwers uit Nederland en Duitsland. De zetmeelaardappelen van deze leden worden jaarlijks verwerkt tot hoogwaardige ingrediënten op basis van aardappelzetmeel en –eiwit, waar ze wereldwijd toegevoegde waarde bieden in voeding,

maar ook in industriële toepassingen. Avebe werkt voortdurend aan de ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden en toepassingen op basis van zetmeelaardappelen en richt zich op duurzame continuïteit. Het bedrijf heeft 1.300 medewerkers en productielocaties in Nederland, Duitsland en

Zweden en heeft verkoopkantoren in de Verenigde Staten, Europa en Azië. Het hoofdkantoor staat in Veendam.



Meer informatie over Avebe is te vinden op: www.avebe.com

