Derde verslag Arie Vermeulen op de fiets onderweg van Nieuwe Pekela naar Oxelösund in Zweden

NIEUWE PEKELA / OXELOSUND – Verslag Arie Vermeulen op de fiets onderweg van Nieuwe Pekela naar Oxelösund in Zweden



15 augustus:

Goedemorgen. Vandaag weer met de kont op het zadel. De rustdag was goed. Kon ook echt niets doen want zat opgesloten in mijn Stuga i.v.m. noodweer. Zware regen, harde wind. In gedachte zag ik mij al twee dagen als een plank in mijn slaaptentje liggen. Wat was ik blij met de omboeking.

De dag begonnen met het openen van de envelop voor dag 7 met wederom twee mooie tekeningen van Fleur en Fien. Fien heeft een schematische weergave van mijn stresslevel van gisteren gemaakt en Fleur heeft onze Duitse Herder Tammo aan het papier toevertrouwd met een lieve, opbeurende tekst erbij. Prachtig!

Vervolgens wat broodjes met onder andere “elandenkaas” en vlees. Eitje gekookt, kop oploskoffie en de bodem ligt er weer.

Ondertussen contact gehad met Ina Haaijer en Marja Meester, het ontvangstcomité. Ze zijn onderweg. Toen ik belde, waren ze een uur onderweg en waren ze Westerstede voorbij. Je weet wel, de plaats in Duitsland waar ik op dag 1 de hele dag over heb gedaan.

Ik ga douchen, Stuga schoonmaken, tas inpakken en wegwezen.

Oh ja. Voor vanavond heb ik ook weer omgeboekt, want Gränna houdt het niet droog vandaag. Tot nu toe een behoorlijk gewicht aan kampeerspullen op de fiets voor 1 nacht kamperen. Nou ja, goeie training.

Het miezert op dit moment. De wind is gedraaid naar het noordoosten. Vandaag één van de kortste etappes voor me. Dat scheelt. Morgen de kortste. Maar lekker warm aankleden en regenpak aan. Het is 11 graden.

Op de dag van aankomst a.s. woensdag draait de wind naar het westen.

Dan kom ik letterlijk en figuurlijk met de wind in de rug Oxelösund binnen.

Bourel even prepareren, ontbijten en dan voorzichtig op naar Vikingstadt. Zin in. Benieuwd of Ragnar en Floki daar stiekem zijn gaan wonen. (Voor de liefhebbers van Vikings)

Lunch in Jonköping met uitzicht op de Vättern. Het diepste meer van Zweden. Hier ligt de eindbestemming Gränna ook aan. “Dan ben je er zo zeker.” Nope. Ongeveer alsof je Eelderwolde binnen rijdt en zegt “We zijn zo in Meppel, ligt ook in Drenthe.”

Aangekomen in Gränna met onverwacht mooi weer. Heerlijk gefietst op een stuk van 34 km na. Ik werd op zeker moment de 40 opgestuurd. Dat is de snelweg van Göteborg en gaat over in de 4 naar Stockholm via Jonköping. Waar ik de 40 op moest stond een bord “einde snelweg” en begon een bord voorrangsweg. Op het ene moment ’t was mijn kant tweebaans en een paar kilometer verder de andere kant. En zo wisselde zich dat af. Het was hartstikke druk en het voelde niet fijn. Vooral op de enkelbaans stukken daar joegen de vrachtwagens de vouw uit je broek.

Uiteindelijk begon er een fietspad die na 500 meter door het bos weer gewoon naar de 40 leidde. Diverse auto’s aan het toeteren en er werd uit ramen geschreeuwd.

Uiteindelijk bij een benzinepomp gevraagd of ik daar wel mocht fietsen en of er een alternatief was. Iets, wat ik zelf ook al op Maps had bekeken.

Nee dus. Maar je mocht er wel fietsen, gebeurde echter niet zo vaak, dat snap ik.

Uiteindelijk na 34 km ging ik van de 40 af en belandde in het andere uiterste. Ongeveer 8 km zand-/grindweg, grusvägen, zoals de Zweden dat noemen. Was heel mooi en ook wel weer pittig. Vervolgens in Jonköping geluncht en wat gerust. Strandje, water, vriendelijke mensen.

De spullen weer opgepakt en op naar Gränna. Wat een prachtige route. Over de oude E4. Wel een fietsgeschikte weg trouwens. Die is nog helemaal naar het noorden te volgen. Leuk voor met de camper.

Het ging zo mooi, ik kon niet stoppen. Zat in een geweldig cadans en niet kapot te krijgen. Hoppaaaa.

De routeplanner gaf bij de invoer aan dat mijn slaapplaats een jeugdherberg is. Daar ben ik nu. Strak aan het meer. Vannacht dan maar stiekem naar de meisjesslaapzaal en kijken wanneer ik corvee heb.



16 augustus.

Vanmorgen op tijd weg. Het miezerde en er stond een briesje uit het Noordoosten. In de bekende fietshouding en op noordwaarts. Was ik net onderweg, “toettoet” een auto met caravan. Nederlands kenteken. Gezwaai vanuit de auto en hij stopte.

Gisteren had ik bij toeval al een gepensioneerde collega getroffen in Gränna. Toen al onze verbazing uitgesproken over dit toeval, maar ik was aan het eten en hij was met zijn vrouw op weg naar het centrum. Nu reden ze me achterop, weer toeval. Deze ontmoeting maar even op de plaat vastgelegd. Kom je zomaar oud-collega Henk Kuik en zijn vrouw tegen. Zo leuk!

Een volgende mooie ontmoeting was bij mijn aankomst in het motel in Vikingstadt.

Tussen de middag gegeten in Väderstadt Central Krug. Echt de lekkerste lunch ooit met supervriendelijk personeel en dat alles voor iets meer dan een tientje (ik blijf wel een Nederlander he).

De rit was op zich saai. Weinig uitdaging, weinig stijging en open vlakten. Onderweg wat plaatjes geschoten.

Nu in een soort Hitchcock-motel. Benieuwd wie er vannacht een bijl in zijn/haar rug krijgt.

Onderweg naar Vikingstadt heb ik me uiteraard laten vergezellen door uitsluitend Nordic-/Vikingmusic. Voor nieuwsgierigen, op mijn Spotify-playlist staat een lijst “Arie’s Vikingmusic”.

Kun je luisteren. En ik zal nog een paar op mijn tijdlijn plaatsen. Kijken of jullie het uit kunnen houden. Tot morgen.



17 augustus.

De tekeningen bestemd voor dag 8 zijn weer een feestje om uit de enveloppen te halen. Die van Fien symboliseert het geduld wat ik nog ongeveer heb om de finish te halen. Rechts heeft ze volgens mij een kruik bier getekend. Iets wat me na de finish staat te wachten.

Fleur heeft een lieve tekst en laat in haar tekening zien dat je het beste een brug kunt bouwen tussen 2 bergen. Dat scheelt klimmen en dalen. Dankjewel schatjes.

Goedemorgen. De één-na-laatste tekeningen van mijn kleinkinderen Fleur en Fien. Wederom met liefde geopend en bekeken. Liefde, ook het thema van de tekeningen van vandaag. Liefde, ook wat ik voel als ik aan ze denk. Ik heb ze verdikke 9 dagen niet gezien. Ik weet dat dat in vergelijking met sommige andere mensen wellicht kort is, maar ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik ze met grote regelmaat zie.

Ook gaan vanmorgen mijn gedachten uit naar een goede vriendin, die met haar man hun campervakantie in Zweden hebben moeten onderbreken. Hun lieve hond is gedurende de vakantie heel erg ziek geworden en laten ze vanmiddag om 14.00 uur inslapen. Heel veel sterkte!!! Zo erg dit.

Ondertussen klettert de regen gestaag uit de lucht en het lijkt het erop dat er vandaag een serieuze bui op mijn kop valt, we gaan het zien.



De finish is in zicht en de fiets is een stuk lichter omdat Ina Haaijer en Marja Meester gisteren bij onze ontmoeting een hoop spullen hebben overgepakt in de auto.

Wasgoed, overbodige kleding en de kampeerspullen, er wordt toch niet meer gekampeerd. Dus konden ze weg. Ik ga ook niet meer varen, dus hoeft er ook geen boot achter de fiets.

Ik ga me prepareren voor de tocht, stevig ontbijt en alle andere ochtendrituelen, Ernesta Bakker Schuurman kan er vast wel een paar bedenken.

Fijne dag iedereen.