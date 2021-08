Drogisterij Westerwolde krijgt nachtelijk bezoek

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 17 aug, 09.15 uur door John Havinga

ENKELE BUIEN| KOEL ZOMERWEER

Het weer wordt bepaald door een depressie boven Z-Zweden en daaromheen een noordwest-circulatie. Daarin wordt koele lucht aangevoerd en is het zwaar bewolkt, met af en toe buien. Het wordt niet warmer dan 17 à 18 graden, bij een matige tot vrij krachtige westenwind. De zon komt vanmiddag nu en dan tevoorschijn.

In de loop van vanavond en vannacht zullen de opklaringen zich verder uitbreiden over het oosten van Groningen. Af en toe passeert vannacht een licht buitje. Het kwik zakt tot rond 12 à 13 graden, met weinig wind.

Morgen en donderdag wordt ongeveer 19 graden. Het is op zich redelijk rustig weer met minder wind en wat zon. Een bui of buitje blijft wel mogelijk. De luchtdruk gaat stijgen en dat is positief voor het weer, want vrijdag en komend weekend wordt het overwegend droog en gaan we met de temperaturen naar 22 tot 24 graden.