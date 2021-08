Een persoonlijke ervaring en hulpverzoek van en door Stephen de Boer

WESTERWOLDE, LIMBURG – Stephen de Boer was in Limburg, waar hij in contact kwam met de MDKL (maatschappelijke dienstverlening & kameraadschap legereenheden). Hij schrijft het volgende:

Vier weken geleden vertrok ik naar Zuid Limburg. Ik kon de ellende niet aanzien en via mijn dochter die in Maastricht woont kwam ik in contact met de MDKL. Een hulp stichting voor veteranen met een rugzakje. Eric Den Hartog coördineert vanuit Nuth de hulp aan de gemeentes Valkenburg, Houthem, Schin op Geul, Meerssen en Nijswiller. Ik maakte kennis met een enthousiaste groep vrijwilligers en we werken op maandag, woensdag en vrijdag, omdat het een project is van lange adem. Velen zijn al voor zover mogelijk geholpen met noodhulp, voedsel, schoon water. Leegruimen van parterre etages, stortcontainers vullen, huizen en erven schoonmaken voor zover mogelijk. Naast het praktische werk, de handjes, wordt er ruimte gemaakt voor het verhaal achter de slachtoffers, meehelpen met verwerken.

Hulp komt er uit het hele land, altijd goed bedoeld, soms zaken die te vroeg komen zoals meubels en gordijnen.

Er is behoefte aan kooktoestellen, koelkasten, vriezers en dergelijke en mensen die dit willen transporteren. Wilt u anderszins helpen, bijvoorbeeld financieel dan kan dat via de Stichting MDKL, ten name van Eric Den Hartog, NL38INGB 0656505230

Het geld wordt 1 op 1 besteed aan directe hulp aan mensen . Sta op en help uw medelander.

Hartelijk dank ook namens mij. Stephen de Boer, presentator Westerwolde actueel

NB na 18 dagen ben ik moe en tevreden naar Groningen teruggekeerd.

Ingezonden door: Stephen de Boer