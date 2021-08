Inzendtermijn publieksactie ‘Meet the neighbours’ verlengd

BELLINGWOLDE – De inzendtermijn van de publieksactie ‘Meet the neighbours’ is verlengd tot 29 augustus.

Begin juli deed het MOW een oproep voor de publieksactie ‘Meet the neighbours’. Het museum verlengt de inzendtermijn tot 29 augustus. Wie de oproep gemist heeft krijgt hiermee alsnog de kans zijn of haar aardige buur in het zonnetje te zetten.



Over de actie

Vanaf 15 september zie je in het MOW de fototentoonstelling ‘Thuis’, met werk van Tijmen van Dijk, Heleen Haijtema, Marjorie Noë en meer. Ook publiek kan bijdragen aan deze expositie door een getekend of gefotografeerd portret in te sturen van een buur die het verdient om aandacht te krijgen. Behalve stenen en spullen dragen immers ook buren bij aan een thuisgevoel!



Het MOW nodigt je uit om jouw buren in het zonnetje te zetten door middel van een foto, schilderij, tekening, digitale productie, collage of andere creatieve verbeelding. Schroom niet, het museum verwacht geen kunstwerken maar doodgewone of heerlijk ongewone portretten van aardige Groningers.



Geen buren? Dan telt die eenzame fietser in de verte ook mee. Is je favoriete buur een kat of een vogel. Geen probleem. Leef je uit!

Anoniem blijven? Dat kan.



Hoe doe je mee?

Maak een vierkant portret van je buur met materiaal naar eigen keuze. Is jouw werk geen foto? Maak er dan een goede foto van. Op de speciale website vind je hiervoor alle aanwijzingen en voorwaarden. Het

originele werk hoef je dus niet in te leveren. Stuur je foto vóór 29-08-2021 liefst via WeTransfer naar info@hetmow.nl. Op die manier ben je er

zeker van dat je foto maximale kwaliteit behoudt. Vermeld behalve je naam ook je telefoonnummer en licht je inzending kort toe. Je buur kan eventueel anoniem blijven. Het museum presenteert alle portretten in de tentoonstelling. De presentatiewijze hangt mede af van het aantal inzendingen. De mooiste inzendingen neemt het museum op in de collectie.



Alles over deze actie lees je op www.hetmow.nl

Toch nog vragen? Bel of mail gerust het museum.



Over het MOW

Daar waar het weidse Oldambt het romantische Westerwolde ontmoet, vind je het MOW, een modern en eigenzinnig museum, met steeds weer nieuwe tentoonstellingen.

Ingezonden