DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Wymeer

Gisteren troffen voorbijgangers om 20.40 uur op de Heerenlandweg in Wymeer een gewonde man aan. In tegenstelling tot de beschuldigingen die op sommige sociale netwerken werden geuit, konden na intensief politieonderzoek en na de medische beoordeling van het slachtoffer geen aanwijzingen worden gevonden van mishandeling. Het onderzoek naar de exacte omstandigheden loopt nog.

Surwold

Gedurende het weekend bezochten dieven een bedrijfsterrein aan de Industriestraße in Surwold. Ze gingen er vandoor met 60 liter diesel die ze uit een mobile kraan tapten. De schade bedraagt meerdere honderden euro’s.

Meppen

De sinds 28 juli vermiste 42 jarige man uit Meppen is gisteravond in goede gezondheid aangetroffen. De man, die zich in een stuk bos in het centrum van Meppen ophield, werd door een agente herkend.

Weener

Tussen 13 augustus 13.00 uur en 16 augustus 09.30 uur zijn op de trap bij het parochiehuis aan de Weenerstraße met onuitwisbare rode en zwarte verf letters en cijfers aangebracht. De politie is op zoek naar getuigen.

Bunde

Gistermiddag is om kwart voor zes op de Mühlenstraße in Bunde een 37 jarige bestuurder van een bestelbus aangehouden. De man bleek 2.10 promille alcohol in zijn bloed te hebben. Daarnaast was hij niet in het bezit van een geldig rijbewijs. Hij kreeg een rijverbod opgelegd en er is proces-verbaal opgemaakt.

Haren

Gistermiddag is tussen 13.45 en 18.00 uur een zwarte Ford Tourneo aangereden. De auto stond op dat moment op de parkeerplaats bij vakantiepark Schloss Dankern.

Papenburg

Aan de Splitting rechts in Papenburg is gistermiddag na 14.35 uur een witte Kia Sportage aangereden. De veroorzaker is doorgereden. De schade bedraagt 1.600 euro.