Veel rookontwikkeling bij brand woonboerderij Drouwenerveen

DROUWENERVEEN – Diverse brandweereenheden zijn vanmiddag uitgerukt voor brand in een woonboerderij in Drouwenerveen.

Rond vier uur vanmiddag ontdekten buurtbewoners dat er brand was in een woonboerderij aan de Noorderstraat in Drouwenerveen. Ze belden de brandweer. Diverse brandweereenheden uit de omgeving, waaronder die van Stadskanaal, gingen ter plaatse.

De bewoners bleken niet thuis te zijn. Naar verluidt was de brand in een van de aanrechtkastjes ontstaan. Er was veel rookontwikkeling en de ramen waren zwartgeblakerd. Toen de brandweer arriveerde was het vuur al uit zichzelf gedoofd.

De brandweer heeft de woning geventileerd. Het is niet bekend hoe groot de schade is.

Foto: Marcel Euving