Cabaretière Janneke Jager brengt met nieuwe show de jaren ’80 naar het Stadslab

GRONINGEN – Op zaterdagavond 24 september speelt de van oorsprong Groningse Janneke Jager haar nieuwe muzikale cabaretvoorstelling ‘Fantoomgeluk’ in het Stadslab. In deze opvolger van het succesvolle ‘Femme Façade’ gaat Janneke terug in de tijd: ze omschrijft het als ‘een fout-nostalgische cabarettrip met een jaren 80-sausje’.

Wanneer Janneke op zolder struikelt over een vergeten tas met oude cassettebandjes, wordt ze teruggeslingerd in de tijd. Opeens zit ze weer op haar Noord – Groningse tienerkamertje, te dromen over ‘later’. Een paar dingen worden haar al snel volkomen duidelijk. Eén: dat vroeger niet alles beter was – zoals haar erbarmelijke muzieksmaak én haar dubieuze kapsels. Twee: dat de meest belabberde songteksten als een virus op je harde schijf blijven zitten, al dan niet fonetisch. En drie: dat alles behoorlijk anders is uitgepakt dan ze eind jaren 80 hoopte én kon vermoeden. Maar is dat erg? En kan het nog anders? Twijfelend tussen weemoed en schaamte maakt Janneke een verrassende balans op aan de hand van die ene grote vraag: Wat als…?

Janneke’s wieg stond in Zandeweer en ze groeide op in Uithuizen. Inmiddels timmert ze als cabaretière alweer ruim 10 jaar aan de weg in theaterland, vanuit haar thuisstad Utrecht. Met een brutale blik bekijkt Janneke de wereld en vertelt of zingt hierover met een ontluisterende opmerkzaamheid. Jacques d’Ancona omschreef haar stijl als “wervelend en gretig”. Menig Noorderling raakte ze in het hart met haar lied ‘Groningen’, een ode aan haar wortels, waarvan de muziek werd geschreven door Duncan Laurence. In september 2021 speelt Janneke één van de hoofdrollen in het theaterstuk ‘HAIM’ van Peerdtheater in de Eemshaven.

Janneke overdrijft graag een beetje. Af en toe kan ze je tot tranen toe ontroeren. Het liefst doet ze allebei; een drama Queen met een vleugje Groningse nuchterheid. Ook in haar nieuwe voorstelling ‘Fantoomgeluk’ zal haar afkomst niet onopgemerkt blijven.



Janneke wordt begeleid door haar muzikanten Bas Bons en Timo Menkveld, regie is in handen van Titus Tiel Groenestege.

24 september, 20.30 uur

Stadslab Groningen

Suikerlaan 15

https://www.ticketsjannekejager.nl/

Ingezonden