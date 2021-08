Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 18 aug, 08.15 uur door John Havinga

AF EN TOE REGEN| KOEL ZOMERWEER

Een zwak frontaal systeem nadert vanuit het noorden en zal vanmiddag en vanavond af en toe regen geven. Tot die tijd is het bewolkt en blijft het koel met een maximumtemperatuur rond 18 of net 19 graden. Het waait daarbij matig uit het westen.

Vannacht komt het front boven N-Nederland te liggen en het blijft dan slepen. Dit betekent dat we van “de regen in de drup vallen” en dat we vannacht en morgen perioden met regen en motregen krijgen. Vannacht is de temperatuur 15 graden en morgen wordt het daardoor “slechts” 17 graden. De wind is matig uit het westen.

Verbeteringen zijn op komst in het weekend en dan gaan de temperaturen omhoog naar (bijna) zomerse waarden van 23 tot 25 graden. Vrijdag is een overgangsdag: dan hebben we nu en dan zon en enkele buitjes of buien in de middag. De maxima dan: rond 19 graden. Komend weekend wordt het vrij zonnig met een oostelijke wind en zoals gezegd, hogere temperaturen. Zondagavond wordt dit bijna zomerse weer op een typisch Nederlandse manier afgesloten met onweersbuien.

Volgende week zijn we terug bij af, zoals het er nu op de lange termijn weerkaarten uitziet. We krijgen opnieuw wisselvallig weer, met regen en/of buien, bij maximumtemperaturen tussen 18 en 20 graden.