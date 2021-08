Haarwerk Atelier Margriet viert één jarig bestaan met een cadeau voor Nancy

OUDE PEKELA – Het Haarwerk Atelier van Margriet Bijholt bestaat één jaar. Om dit te vieren kreeg Nancy een nieuw haarwerk.

Voor Margriet Bijholt is werken met haar een tweede natuur geworden. Ze zat 23 jaar in het kappersvak en werkte als grimeur en theater haarwerkster toen ze bij Haarwerkvakschool in Rijsbergen aan de opleiding ‘pruiken maken van A tot Z’ begon.

September 2020 stond in het teken van opnieuw beginnen. Met het afronden van de opleiding ‘pruiken maken van A tot Z’ begon ze in haar atelier met het helpen van haar eerste klanten die haarproblemen hebben door chemo, medicijnen, stress, genetisch, alopecia, brandwonden of na een operatie. Een openingsfeestje zat er vanwege corona niet in.

Nu zijn we een jaar verder. Om dit te vieren mocht Nancy een nieuw haarwerk uitzoeken. De huisarts van Nancy had haar 10 jaar geleden het advies gegeven een haarwerk te dragen, omdat ze alopecia genetica had. Maar ze dacht dat het dragen van een haarwerk alleen voor zieke mensen was. Nancy is een vriendin van Margriet. Toen Nancy hoorde dat Margriet met de opleiding als haarwerker begon, vroeg ze of een haarwerk ook iets voor haar was. Ze kennen elkaar al jaren, gaan met elkaar op vakantie, motorrijden en op visite en dit hadden ze nog nooit besproken.

Omdat Nancy een jaar geleden, samen met Margriet het avontuur en de uitdaging van het haarwerkatelier begon, kreeg ze een haarwerk cadeau. De foto van Nancy staat nu op de website, advertenties, flyers, als reclame op een rolstoel bij het Martiniziekenhuis en op Social Media. Ze willen het taboe doorbreken en het dragen van haarwerken bespreekbaar maken.

Margriet is aangesloten bij de Haarwerk Specialist Brancheorganisatie Nederland (HSBN).

