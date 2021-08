Inloopbijeenkomst over hoogspanningsstation Ter Apelkanaal

ZANDBERG, TER APELKANAAL – Op donderdag 2 september tussen 19.00 en 21.00 uur organiseren TenneT en Enexis Netbeheer een inloopbijeenkomst over het nieuwe hoogspanningsstation dat op Bedrijvenpark Zuid-Groningen in Ter Apelkanaal komt. De bijeenkomst vindt plaats in De Schaapsberg in Zandberg.

Op het Bedrijvenpark Zuid-Groningen in Ter Apelkanaal komt een nieuw hoog- en middenspanningsstation. Dit is nodig omdat er in de regio steeds meer aanbod is van duurzame energie van zonne- en windparken. Ook gaan steeds meer mensen over op elektrisch autorijden, elektrisch verwarmen van hun huis en elektrisch koken. Het elektriciteitsnetwerk is niet voldoende ingericht op deze ontwikkelingen. Er zijn daarom op verschillende locaties in Noord-Nederland nieuwe stations nodig en uitbreiding van de capaciteit van bestaande stations en hoogspanningsverbindingen.

Bijeenkomst

Vanwege de coronamaatregelen was het alleen mogelijk om omwonenden en geïnteresseerden digitaal te informeren. In deze fysieke inloopbijeenkomst is iedereen welkom om elkaar te ontmoeten en bij te praten. Er wordt informatie gegeven door TenneT en Enexis Netbeheer over waarom het nieuwe station nodig is, de werkzaamheden, eventuele hinder en het passen van het station in het landschap. Ook over de procedure voor de realisatie van het station is informatie aanwezig. De bijeenkomst vindt plaats in De Schaapsberg, Kerklaan 20 in Zandberg.

Aanmelden

Meld u aan voor de bijeenkomst door een e-mail te sturen naar zuidgroningen380kv@tennet.eu. Op de website van Tennet vindt u meer informatie over het hoogspanningsstation.

Bron: Gemeente Stadskanaal