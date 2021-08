Liedje K Twije in Vlaamse theaters

REGIO – Het liedje ‘Gain Aine Wait’ van de broers Bart & Evert Kruizinga (K Twije) wordt zowel in het Nederlands als in het Duits uitgebracht. Daarnaast wordt het nummer door een Belgisch theatergezelschap als trailer gebruikt bij een stuk over Alzheimer.

In 2018 namen de broers Bart & Evert Kruizinga (K Twije) het nummer ‘Gain Aine Wait’ op. Het liedje met de tekst over de ziekte Alzheimer werd goed ontvangen en is als clip inmiddels op diverse Social Mediakanalen zoals Facebook en YouTube meer als 20.000 keer bekeken.

K Twije wilde het nummer ook altijd al in het Nederlands en Duits opnemen, maar daar kwam het nog niet van. En het idee om dat alsnog te gaan doen kwam weer ‘op de agenda’ via een hele rare, maar mooie weg. Bart: ”Ik werd benaderd door een klein Belgisch theatergezelschap uit Kortenaken (Vlaams-Brabant, België), Tejater Feminis. Zij gaan deze winter een stuk over Alzheimer op de planken brengen en zochten naar een liedje dat qua inhoud en sfeer was te gebruiken als trailer. Ze hadden er ook al een Nederlandse tekst bij en vroegen A: of ze het mochten gebruiken en B: of de tekst enigszins bij het origineel in de buurt kwam. En dat was zo. Natuurlijk voelen we ons zeer vereerd dat ons liedje daarvoor gebruikt wordt, temeer het daar ook al de nationale radio heeft gehaald en K Twije daarin wordt genoemd als originele artiesten. Ook in de programma’s komt er een verwijzing naar ons. Mooi man!”

En dus staken de mannen van K Twije even de hoofden bij elkaar of het er nu toch van gaat komen dat ‘Gain Aine Wait’ ook als ‘Niemand Weet’ en ‘Keiner Weiss’ wordt opgenomen. Bart: “Evert was in zijn reactie vrij kort, doun! En dus gaan we overleggen hoe en wanneer dit vorm krijgt. We hebben al één voordeel, de muziek is al klaar. We hoeven alleen maar de teksten in te zingen”