Politie doet uitgebreid onderzoek naar de oorzaak van de brand in woning Drouwenerveen

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 19 aug, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WAT REGEN OF MOTREGEN | IN HET WEEKEND WARMER

Het is ook vandaag een tamelijk grijze dag en zo af en toe kan er wat regen of motregen vallen. Het regent lang niet overal en niet constant, maar van tijd tot tijd kan het druilerig worden. Mogelijk breekt de zon vanmiddag even door, maar vaak zal dat niet zijn. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten tot westen, de maximumtemperatuur is zo’n 19 graden.

Ook vannacht en morgen is het overwegend bewolkt en vochtig weer, en ook dan valt er af en toe regen of motregen. Ook morgen is er windkracht 2 tot 4 uit het zuidwesten tot westen, en ook dan wordt het zo’n 19 graden.

In het weekend heeft de zaterdag een zuidoostenwind. Dat begint met mistvelden maar de zon komt erbij. En met die zuidoostenwind wordt het 23 tot 25 graden. Zondag is het ook nog 20+, maar dan komt er regen en onweer. Na het weekend is er maandag nog kans op buien, daarna is het droger met zonnige perioden en een graad of 20.