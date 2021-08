Opname kerkdienst vanuit de hervormde gemeente Vlagtwedde te beluisteren bij RTV Westerwolde

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 20 aug, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

SOMS ZON MAAR OOK EEN BUI | VOLGENDE WEEK STABIELER

Het is vandaag allemaal wat vrolijker dan gisteren met het weer, want er zijn duidelijk meer opklaringen en het wordt iets warmer met een maximum van 20 of 21 graden. Wel is er nog kans op een paar verspreid vallende buien, zowel vanochtend als vanmiddag. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten, later is er weinig wind.

Vanavond is het droog en vrij zonnig en vannacht is het ook helder, maar er zullen wel mistbanken ontstaan. Die mistbanken zullen morgen snel verdwijnen en daarna is het morgen vrij zonnig met stapelwolken en een maximumtemperatuur rond 24 graden.

Maar morgenavond raakt het bewolkt en zondagnacht is er kans op een regen- en onweersbui. En zondag is het alweer anders want de wind draait naar het zuidwesten. Dat geeft af en toe buien en een middagtemperatuur rond de 21 graden. Toch komt er snel verbetering want maandag draait de wind door naar het noorden tot noordoosten en dat geeft maandag nog een bui, maar daarna is het enkele dagen droog en vrij zonnig weer. Daarbij liggen de middagtemperaturen volgende week rond 21 graden.