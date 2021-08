Politie doet onderzoek naar brandend materiaal in woning in Groningen

GRONINGEN – De politie doet uitgebreid onderzoek naar een incident waarbij brandend materiaal in en richting een woning van een journalist is gegooid. Dit vond plaats in de nacht van woensdag 18 op donderdag 19 augustus. Er raakte gelukkig niemand gewond, maar de journalist en zijn partner zijn wel erg geschrokken. De aanleiding is nog niet bekend, maar de politie neemt de zaak hoog op. Ongeacht het motief staat vast dat journalisten in alle vrijheid hun werk moeten kunnen doen.

Rond 2:45 uur kreeg de politie een melding dat er brandend materiaal door een ruit in de voordeur van een bovenwoning was gegooid. Van het glasgerinkel werden de bewoners wakker. Gelukkig lukte het hen om het brandende materiaal te blussen en naar buiten te gooien. Ook voor de woning werd door agenten brandbaar materiaal aangetroffen.

Het onderzoek

Direct is de politie een onderzoek gestart. De Forensische Opsporing (FO) heeft kort daarop onderzoek gedaan bij de woning en gaat daar vandaag mee verder. De aanleiding is op dit moment nog onbekend. Vandaag zal met het slachtoffer worden gesproken. Ook zijn we op zoek naar camerabeelden.

Getuigenoproep

Het incident vond plaats in de wijk de Tuinwijk. We zijn dringend op zoek naar mensen die informatie hebben. Hebt u iets verdachts gezien wat te maken kan hebben met dit incident? Geef dit dan aan ons door. Laat het ons ook weten wanneer u geen getuige bent, maar de dader mogelijk wel kent. Is het u opgevallen dat er iemand in uw omgeving vannacht weg was, dat iemand materialen in bezit heeft (gehad) om brand te stichten of dat iemand in uw omgeving rook naar brandbare vloeistoffen? Dit kan belangrijke informatie voor ons onderzoek zijn. Beschikt u over camerabeelden waar iets op te zien is wat met deze zaak te maken heeft? Denk hierbij ook aan deurbelcamera’s of dashcam-beelden. Deel deze beelden met de politie. U kunt uw informatie telefonisch doorgeven via de Opsporingstiplijn 0800-6070. Liever anoniem blijven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of gebruik het meldingsformulier van M.

PersVeilig

De politie en het Openbaar Ministerie (OM) treden hard op in geval er journalisten mishandeld of belaagd worden. Bij zulke incidenten wordt gehandeld conform de afspraken die zijn vastgelegd in het protocol PersVeilig. De opsporing en vervolging van verdachten bij strafbare feiten tegen journalisten krijgen hoge prioriteit. Verdachten worden sneller voor de rechter gebracht. De strafeis bij agressie en geweld tegen journalisten wordt door het OM verdubbeld. Journalisten moeten in alle vrijheid hun werk kunnen doen.

Meer informatie over PersVeilig lees je hier.

Camerabeelden

Er is een uitgebreid onderzoek gestart. De forensische opsporing heeft onderzoek gedaan en er zijn camerabeelden veiliggesteld. Op deze beelden zijn de verdachten duidelijk te zien. Op deze pagina worden zowel stilstaande als bewegende beelden gedeeld. Bekijk de beelden hier.