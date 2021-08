Bibliotheek Nieuwe Pekela donderdag voor het laatst open in De Kiepe

NIEUWE PEKELA – De Bibliotheek van Nieuwe Pekela gaat sluiten.

De bibliotheek in De Kiepe in Nieuwe Pekela sluit op 1 september 2021. De laatste openingsdag zal op donderdag van 13:00 tot 17:00 uur zijn.

De bibliotheek telt een kleine 650 leden. Zij zullen dan naar de bibliotheek in De Binding moeten om boeken te ruilen. Maar daar heeft vrijwilligster Wilma Hulzebos iets op gevonden. Na overleg met het kerkbestuur van de gereformeerde kerk in Nieuwe Pekela is besloten de oppasruimte in de kerk om te toveren tot bibliotheek. De kasten en een deel van de collectie van 6.000 boeken, die nu nog in De Kiepe staan, verhuizen mee. De jeugdboeken gaan naar de basisscholen en de kinderopvang in Nieuwe Pekela.

De bibliotheek in de kerk wordt volledig gerund door vrijwilligers. De bibliotheek is op de donderdagmiddag open. Per keer mogen er twee boeken worden geleend. Daarnaast kunnen leden gebruik maken van de bezorgservice van Biblionet.