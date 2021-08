Standhouders voor kofferbakverkoop sporthal de Spil in Nieuwe Pekela kunnen zich nog aanmelden

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 21 aug, 09.00 uur door John Havinga

VRIJ ZONNIG | VOLGENDE WEEK STABIELER

Het blijft droog en het wordt een vrij warme dag met maximumtemperaturen die oplopen naar 23 à 24°C. De wind is zwak, uit een oostelijke richting. In de avond trekken stevige onweersbuien het zuidwesten van het land binnen, dit bereikt Oost-Groningen nog niet in de avond. Plaatselijk kan er veel regen in korte tijd vallen en is er kans op hagel en windstoten tot 60 km/u.

Vanavond wordt het bewolkt en vannacht gaat het regen met kans op (onweers)buien die vanuit het zuidwesten over (het oosten van) Groningen gaan trekken. Het kwik zakt tot rond 14°C en later in de nacht, tegen zonsopkomst wordt het droog.

Morgen is het wisselend bewolkt en eerst droog en bij een zwakke tot matige zuidoostenwind wordt het rond 20°C. In loop van de middag en zondagavond komen er af en toe buien, misschien ook met een klap onweer.

Vanaf maandag komt er verbetering want maandag draait de wind door naar het noordoosten, rond een hogedrukgebied boven Schotland en dat geeft volgende week dagen droog en vrij zonnig weer. De middagtemperaturen schommelen volgende week rond 20 à 21°C.