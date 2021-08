Bram Wiekens was te gast in “Diverdoatsie”

STUDIO RTV WESTERWOLDE – Guster was Bram Wiekens te gast in “Diverdoatsie”.

Zoaterdag 21 augustus om 09.00 uur was het tied veur Diverdoatsie. Het programma wer, zoas elke zoaterdag, opent mit het Grunnings volkslaid, dit moal deur Eltje Doddema.

Henri Wierth mit een collum over ain grunniger schriever dei al oet tied is. Het ging over Lambertus Doornbos geboren in 1824 in Holwierde, dat is dus al even leden.

Mor ook toun wer al schreven in de Grunniger toal en gelukkig binnen der nog aaltied luu dei dit ook doun. Zoas b.v. Bram Wiekens, dei bie ons te gast was. Nait veur de eerste moal, hai schrift wel al zo’n 15 joar verhoalen en hai het ons bie RTV Westerwolde en de luusterroars al voaker loaten genieten van zien schrieverij.

Het waark van Bram kinnen je lezen op zien webstee www. bramwiekens.nl; zien verhoalen winkel, doar kinnen je lekker rond strunen. Huil veul is hail herkenboar: der zit aaltied een grond van woarhaid in, dat binnen momenten dei Bram zo dag en deur mit moakt. En mit wat fantasie komt ter weer een mooi verhoal te veurschien.

Muziek keuze wer doan deur onze geluudsman: Gert Wubs

Somenstelling en presentaotie Janny de Vries

Ingezonden