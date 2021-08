Digitaal spreekuur in Bibliotheek Veendam

VEENDAM – Vragen over digitale media? Kom naar het inloopspreekuur in Bibliotheek Veendam. Elke woensdagmiddag kan je van 15.00 – 17.00 uur in de bibliotheek terecht met computervragen.

Heb je vragen over tablets of computers? Loop je tegen problemen aan? Vrijwilligers van de bibliotheek helpen je graag op weg. Het spreekuur is bedoeld om mensen te helpen bij eenvoudige vragen, het geven van tips en het oplossen van kleine problemen.

Zo kan je tijdens het digitaal spreekuur onder andere terecht voor vragen over de digitale diensten van de Online Bibliotheek, zoals e-books, online cursussen of PressReader.

Het spreekuur is gratis, ook als je geen lid bent van de bibliotheek.

Ingezonden