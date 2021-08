Gesloten container met oud papier uitgebrand in Musselkanaal

MUSSELKANAAL – Vannacht is aan de Kerkstraat in Musselkanaal een container met oud papier uitgebrand.

De brandweer van Stadskanaal is vannacht rond half twaalf uitgerukt voor een brand in een container met oud papier aan de Kerkstraat in Musselkanaal. Nadat de brandweerlieden de deuren van de container hadden geopend bleek de inhoud volledig in brand te staan.

Men besloot de container eerst gecontroleerd uit te laten branden. Daarna werd het resterende papier uit elkaar getrokken om te worden afgeblust.

Intussen werd aan de Dwarssplitting in Stadskanaal een buitenbrand gemeld. Deze brand kon door de politie worden gedoofd.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de beide branden.

Foto’s en info DGS-Media via 112 Regioflits