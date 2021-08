DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

Vrijdagnacht is aan de Gutshofstraße in Papenburg een heg in brand geraakt. Hierbij raakte niemand gewond. Het vuur werd door de brandweer van Papenburg Untenende geblust. De schade is gering. Omdat de politie vermoedt dat er sprake is van brandstichting is een onderzoek ingesteld.

A31, Leer west

Vannacht heeft de politie om 2.10 uur na meerdere telefoontjes over een spookrijder een 39 jarige Nederlandse automobiliste aangehouden. De vrouw werd op de parkeerplaats Filsum aan de kant gezet. Zij verklaarde door een fout, die zij bij de afslag Leer-west naar de A31 had gemaakt, in de tegengestelde rijrichting terecht te zijn gekomen. De vrouw verkeerde onder invloed van verdovende middelen. Zij werd voor onderzoek meegenomen naar het politiebureau. Daar bleek dat de Seat Ibiza, waarin ze reed, niet verzekerd te zijn. Zij zal zich later voor meerdere overtredingen moeten verantwoorden.

Meppen

Vrijdagnacht is bij drie inbraken voor meer dan 2.000 euro schade aangericht. De inbraken vonden plaats bij twee bedrijfspanden en een cafetaria aan de Fürstenbergstraße en de “Am Neuen Markt” in Meppen. Hierbij werden onder anderen ramen ingeslagen. Het is nog niet duidelijk wat er is buitgemaakt.

Gistermiddag is bij een ongeval op de Jahnstraße in Meppen een 37 jarige inwoner van Meppen zwaargewond geraakt. De onder invloed van alcohol verkerende man werd om 17.40 uur door een 36 jarige bestuurster van een Opel Corsa aangereden toen hij op de rijbaan liep. Hij werd met onder anderen een open-beenbreuk naar het ziekenhuis gebracht.