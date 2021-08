Open les Highland Dancing.nl

ZUIDLAREN – Dit jaar vieren ze hun 5-jarig jubileum: de Schotse dansgroep ‘Highland Dancing.nl’, die elke dinsdagavond traint in de Ludinge in Zuidlaren. Vanwege de corona maatregelen moesten ze de viering sober houden. Maar de jaarlijkse open les aan het begin van het nieuwe dansseizoen gaat dit jaar wel door!



Ondanks alles lukte het de dansgroep toch het afgelopen 1,5 jaar te blijven trainen. Eerst kregen de dansers opdrachten om thuis te doen en deze te filmen. De eerste opdracht was een heuse ‘corona-fling’; terwijl de dansers de traditionele dans ‘de Highland Fling’ dansten, moesten ze tegelijkertijd de welbekende hand-was-instructie uitvoeren. Sommige dansers bedachten zelfs een complete choreografie, inclusief gekke kleding, welke terug te vinden is op hun Facebookpagina.



Maar het ging er ook wel serieuzer aan toe. Zo werd er bijvoorbeeld online-lesgegeven door de 7-voudige wereldkampioene Highland Dancing Mariëlle Lespérence vanuit Canada. Ook oud-leden van de dansgroep, die vanwege verhuizingen niet meer mee kunnen trainen, konden op deze manier toch weer aansluiten bij de groep.



Zodra het mocht werden de trainingen weer buiten gegeven, voornamelijk in de pannakooi achter de Quintusschool in Glimmen. Ook de doedelzakspeler Robert van Straten sloot hier vaak bij aan, zodat de muzikant en de dansers goed op elkaar ingespeeld raken. Want naast dat het Schotse dansen een sportieve en creatieve hobby is, treden de dansers ook regelmatig op bij feesten en festivals. Een aantal van de danseressen doen zelfs mee aan de internationale, stadion vullende show: Music Show Scotland.



Naast optredens verzorgen de dames ook workshops, bijvoorbeeld op het Rapalje Zomerfolk Festival, waarin op een speelse manier, de beginselen worden bijgebracht van bovengenoemde Highland Fling. Maar ook van de bekende zwaarddans, waarbij de dansers steeds sneller om de zwaarden heen dansen en er overheen springen, waarbij het verboden is om de zwaarden aan te raken.



Bent u nieuwsgierig geworden? Kom dan gratis en vrijblijvend 31 augustus vanaf 19.30 uur naar de open les in de Ludinge in Zuidlaren. Voor meer info: www.highlanddancing.nl of graag aanmelden van tevoren op: highlanddancing.nl@gmail.com

Ingezonden namens Highlanddancing.nl

Isabelle Noot