Truckrun voor mensen met een beperking op 5 september in Oude Pekela

OUDE PEKELA – Dit jaar gaat de truckrunorganisatie weer een run organiseren voor mensen met een beperking.

Op 5 september aanstaande wordt in Oude Pekela een truckrun voor mensen met een beperking georganiseerd. De start is vanaf het terrein van de firma Stutvoet aan de W.H. Bosgrastraat 64 in Oude Pekela. De aanrijtijden zijn vanaf 10.00 uur tot 12.00 uur via de N367 tankstation Firezone. De trucks vertrekken rond half twee. De route is door Oude Pekela en Veendam en vervolgens via Nieuwe Pekela terug naar de start.

Vrachtwagenchauffeurs en deelnemers kunnen zich nog opgeven. Dit kan door te bellen naar 0610569945 of via Truckrunpekela@hotmail.com.

De truckrun in Oude Pekela is de laatste jaren uitgegroeid tot een succesvol evenement. Waar het in 2017 startte met 17 trucks, stond de teller in 2019 op 68. Vanwege corona kon het evenement vorig jaar niet doorgaan.

In de voorgaande jaren startte de truckrun bij MFC De Binding. Maar het asfalt op het parkeerterrein begint te scheuren en af te brokkelen en is dus niet meer geschikt om een heleboel zware trucks op toe te laten. Vandaar dat de organisatie nu uitwijkt naar het terrein van de firma Stutvoet.

