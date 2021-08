Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 21 aug, 09.00 uur door John Havinga

BUIIG WEER | VOLGENDE WEEK DROOG

Op sommige plaatsen is het erg nat met momenteel zware (onweers)buien die langzaam naar het noorden trekken. Het is zwaar bewolkt en het wordt geleidelijk droog, met nu en dan nog een enkele bui. Het kwik komt te liggen rond 19 °C, bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten tot zuidwesten.

Vanavond trekken de laatste buitjes naar het zuiden weg en vannacht wordt het droog, met plaatselijk een mistbank. Het kwik zakt tot rond 13 à 14°C. Morgen wordt vrij zonnig, het blijft droog en bij een matige noordoostenwind, komt de maximumtemperatuur te liggen rond 20°C.

Daarna houdt de verbetering aan want er komt een hogedrukgebied boven Schotland te liggen en ditmaal is dat (voorlopig) een blijvertje. Dat geeft komende week droog en vrij zonnig weer (pas op donderdag of vrijdag komen er weer signalen voor een bui). De middagtemperaturen schommelen rond 20 °C.