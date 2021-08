Winschoter dammers succesvol bij “Hoogeveen Open”

WINSCHOTEN, HOOGEVEEN – Jakob Pronk uit Winschoten, Janick Lanting uit Bad Nieuweschans, Han Tuenter uit Westerlee en Geert Lubberink uit Winschoten vertegenwoordigden Damclub Winschoten gisteren bij het “Hoogeveen Open”.

Het 12e Internationale damtoernooi “Hoogeveen Open” in MFC De Magneet is zaterdag 21 augustus gewonnen door MF Andrew Tjon A Ong uit Maarssen. Tweede werd plaatselijke coryfee MF Zainal Palmans en derde MI Jitse Slump uit Landgraaf. De eerste Grootmeester Internationaal werd GMI Jean Marc Ndjofang uit Kameroen met een vierde plaats. Thijs Verboon uit Noordeloos wist zich als beste dammer zonder (dam)titel te scharen bij de top met een 5e plaats. Overigens hadden alle vijf spelers 12 punten vergaard uit 8 partijen, echter de tegenstandsrating gaf uiteindelijk de doorslag. Volledigheidshalve werd Wouter Sosef uit Hoogeveen keurig 6e met 11 punten achter de 5 koplopers. Wouter had zelfs de hoogste tegenstandsrating in een veld met 22 Meesters en Grootmeesters.

Damweek Hoogeveen

Deze “damweek” begon maandag 16 augustus met 110 deelnemers achter de borden, die 8 ronden “Zwitsers systeem” afwerkten onder een speeltempo van “Fischer 80 minuten + 1 minuut per zet”. Alle dagen stond één partij op het programma met op dinsdag en donderdag 2 partijen. Het geheel stond onder arbitrage van MI Frank Teer met assistentie van Maarten Wichgers uit Groningen. De gemiddelde speelsterkte van de deelnemers was 2006 FMJD ratingpunten, wat overeen komt met ruim 1000 KNDB ratingpunten. Verder waren de spelers, virtueel ondergebracht in 9 ratinggroepen. Bij dit internationale toernooi kwamen de deelnemers naast Nederland uit Kameroen, Curacao en Tsjechië. Deze editie stond, evenals vorig jaar, onder auspiciën van de Fédération Mondiale du Jue de Dames oftewel de Werelddambond (FMJD)

Spanning tot het einde

Dit toernooi kende een spannend slot. Na de 7e ronde stond het 17 jarig damtalent Wouter Sosef uit Hoogeveen, fier op de eerste plaats samen met MF Andrew Tjon A Ong en MI Jitse Slump. Dit trio had elk 11 punten vergaard, met in hun kielzog 13 spelers met ieder 10 punten in de bagage. De spanning was te snijden in de laatste en 8e ronde. De computer koppelde Wouter Sosef aan GMI Jean Marc Ndjofang en MF Andrew Tjon A Ong trof MI Jitse Slump. Wouter had de beste papieren qua tegenstandsrating, echter Jean Marc liet zich niet vermurwen. Wouter haalde na een schijf offer een prachtige combinatie uit de partij, echter Grootmeester Jean Marc maakte met een tegencombinatie aan alle illusies van Wouter een eind. Ondertussen waren Andrew en Jitse als laatste partij nog verwikkeld in een spannend gevecht. Jitse was bij winst toernooiwinnaar en bij remise kon Andrew de vlag hijsen. Na een doorbraak van Jitse kwam Andrew (nog) niet over de tric-trac lijnen. Na een meerslag was de weg toch vrij naar dam en de puntendeling een feit. Andrew werd daarna bij de prijsuitreiking gehuldigd als een waardig kampioen.

Oost Groningen

Oost Groningen was in Hoogeveen vertegenwoordigd door Jakob Pronk uit Winschoten, Janick Lanting uit Bad Nieuweschans, Han Tuenter uit Westerlee en Geert Lubberink uit Winschoten. Alle vier zijn trouwens lid van Damclub Winschoten. Daarnaast stond Bé Brakels uit Ter-Apelkanaal op de deelnemerslijst. Jakob Pronk kwam tot 9 punten. Han Tuenter, Janick Lanting en Geert Lubberink bleven, evenals de vorige editie, steken op 7 punten.

Bé Brakels sloot tenslotte het toernooi af met 4 remises.

