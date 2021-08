Bibliotheken in Westerwolde weer langer open

WESTERWOLDE – Goed nieuws voor leden en andere bezoekers van de bibliotheek: vanaf 23 augustus zijn de openingstijden weer als vanouds. Iedereen is van harte welkom om te komen ontmoeten, leren en ontdekken.

Op 23 augustus verruimen de vier bibliotheken in Westerwolde; locaties Ter Apel, Vlagtwedde, Blijham en Bellingwolde, hun openingstijden weer. “De openingstijden zijn weer als vanouds,” constateert locatiemanager Janneke Klok tevreden. “Onze medewerkers en vrijwilligers kijken er naar uit om de leden en andere bezoekers van de bibliotheken weer te mogen verwelkomen.”

De nieuwe openingstijden zijn te vinden op www.biblionetgroningen.nl.

De huidige coronamaatregelen worden in de bibliotheek nageleefd.

In de bibliotheek is altijd wat te doen

Benieuwd wat er de komende weken in de bibliotheek te doen is, of online? Kijk dan op www.biblionetgroningen.nl/agenda Ook als je geen lid bent van de bibliotheek ben je van harte welkom.

