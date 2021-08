Donar speelt oefenduel in Wildervank

WILDERVANK – Basketbalvereniging Donar is weer klaar voor het nieuwe seizoen. Ook dit jaar speelt Donar weer een oefenwedstrijd in de Wildervanckhal.

Op vrijdag 10 september is Leicester Riders uit Engeland de tegenstander. De wedstrijd start om 19.30 uur. Entreekaarten voor deze topwedstrijd kunt u alleen online kopen op www.bvaquila.nl. In verband met de maatregelen tegen het coronavirus is er een beperkte zaalcapaciteit en is een geldige QR-code verplicht.

Het complete team van Donar voor komend seizoen bestaat uit: Thomas Koenis, Willem Brandwijk, Leon Williams, Sheyi Adetunji, Henry Caruso, Austin Luke, Donte Ingram, Marquis Addison, Amanze Egekeze, Lotanna Nwogbo en “onze eigen” Kjeld Zuidema en Mark Roorda, die ooit als jeugdspelers begonnen zijn bij Aquila. Matthew Otten is de nieuwe hoofdcoach. Naast de nationale competitie wil Donar ook goed scoren in de FIBA Europe Cup.

Veendam kent een enthousiast basketbalpubliek en met Donar en Leicester Riders belooft het weer een mooi basketbalspektatel te worden.

