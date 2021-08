Eerste etappe gestart in Auschwitz Birkenau

AUSCHWITZ, WESTERBORK – Zaterdag zijn de studenten van de educatieve fietstocht vanuit Auschwitz, Terug naar Westerbork, gestart met hun eerste etappe. De aftrap bij Birkenau werd verricht door de directeur van het Staatsmuseum Auschwitz en de Nederlandse Honorair Consul in Krakow.



De studenten en fietsende begeleiders en de ondersteunende crew zijn verheugd dat de educatieve fietstocht, na twee keer uitstel vanwege corona, nu toch echt van start is gegaan.



Voorafgaand aan de start was er een bezoek aan Auschwitz, Birkenau en de plek van het verwoeste Monowitz. De indrukwekkende beelden en verhalen hebben veel indruk gemaakt. Het thema van de educatieve fietstocht van 75 jaar vrede en vrijheid en de gezamenlijke interesse zorgden heel snel voor waardevolle gesprekken, ook tijdens de 1e etappe van Birkenau naar Gliwice.



De tocht is 1320 km lang, hiervan wordt totaal ongeveer 850 kilometer gefietst. Na vandaag volgen nog 8 etappes en bezoeken aan historische plekken uit de Tweede Wereldoorlog.



Via Facebook en Instagram worden de dagelijkse belevenissen gedeeld o.a. door vlogs, foto’s en korte verhalen.



Ingezonden door Gretha Boels