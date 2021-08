Gratis proeflessen bij Kunstenschool ZG

GEMEENTEN WESTERWOLDE, STADSKANAAL – Bij Kunstenschool ZG is het nieuwe seizoen weer van start. De leerlingen die reeds lessen volgen zijn al vol enthousiasme weer begonnen aan hun wekelijkse lessen. Nieuwe leerlingen zijn uiteraard van harte welkom. Om iedereen de kans te geven kennis te maken met het uitgebreide aanbod muziek, dans en theater zijn er van 6 september tot en met 10 september gratis proeflessen in de gemeentes Stadskanaal en Westerwolde.

Muziek

Al vanaf twee jaar kunnen kinderen meedoen met Muziek voor Peuters in Stadskanaal en vanaf nu ook in Vlagtwedde. Voor de oudere kinderen is er Muziek voor Kleuters, het Kinderdoor, De Muziekwerkplaats en zijn er Popbands. Leuke en leerzame cursussen waar een goede muzikale basis wordt gelegd. Op de locaties Stadskanaal, Ter Apel en Onstwedde zijn diverse proeflessen.

Dans

Iedereen die graag beweegt op eigentijdse muziek kan meedoen met ballet 3,5+, 6+, 10+ of streetdance 6+, 9+, 13+. De lessen zijn op meerdere dagen in Stadskanaal en Ter Apel. Voor volwassenen die conditie oefeningen op muziek willen doen is er in Stadskanaal Dance Workout 21+. De lessen worden gegeven door jonge enthousiaste en ervaren docentes die voor veel dansplezier zorgen.

Jeugdtheater

Kinderen die van toneel, zang en dans houden en zich willen ontwikkelen in spel en drama, maar ook toneel- en podiumtechnieken willen leren, kunnen terecht bij de jeugdtheaterlessen 7+ en 12+ in Stadskanaal. Er mogen altijd vrijblijvend twee proeflessen gevolgd worden.

Op de basisscholen in de gemeentes Stadskanaal en Westerwolde worden de komende week flyers uitgedeeld waarop alle cursussen en lestijden te vinden zijn. Een ieder is van harte welkom bij de proeflessen.

Alle informatie is tevens te vinden op: www.kunstenschoolzg.nl

Ingezonden