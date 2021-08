Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 23 aug, 07.30 uur door John Havinga

VRIJ ZONNIG WEER | GEEN THERMISCHE HOOGSTANDJES

Na de vele neerslag, blijft het vandaag gelukkig droog en vrij zonnig. Er komen wel een paar stapelwolken tot ontwikkeling, maar die zullen niet groot genoeg worden voor neerslag. Het kwik zal niet echt tot zomerse waarden komen, door de matige noordoostenwind komt de maximumtemperatuur te liggen rond 21 à 22°C.

Vannacht is het rustig met opklaringen en het kwik zakt tot rond 13 à 14°C. Morgen begint de dag zonnig, het blijft droog en later komt er af en toe wat bewolking. Bij een matige noordenwind, komt de maximumtemperatuur te liggen rond 20°C.

Het hogedrukgebied boven Schotland trekt naar de Noorse zee en dat geeft komende week vrij zonnig weer, met middagtemperaturen schommelen die woensdag nog rond 20°C liggen, maar later in de week iets dalen naar ongeveer 18 à 19°C. Geen thermische hoogstandjes dus, deze week. Daarnaast trekt er vanaf donderdag af en toe een buitje over, al blijft het wel vrij zonnig.