DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Sögel

Bij een ongeval op de Werlter Straße in Sögel zijn gistermiddag twee motorrijders gewond geraakt. Het ongeval gebeurde om half drie, toen een 37 jarige bestuurder van een BMW in een bocht door onbekende oorzaak tegen een 56 jarige motorrijder botste. Vervolgens botste deze tegen een 21 jarige motorrijder die voor hem reed. De 56 jarige raakte bij het ongeval zwaargewond; de 21 jarige liep lichtere verwondingen op. Ze zijn beide naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist kwam met de schrik vrij. De materiële schade wordt op 6.000 euro geschat.

Zaterdagnacht is bij een woning aan de Im Eickel in Sögel een poging tot inbraak gedaan. De daders beschadigden een slot, maar slaagden er niet in om binnen te komen.

Meppen

Zaterdagnacht is bij een bedrijf aan de Nicolaus-Augustin-Straße in Meppen ingebroken. De daders beschadigden een etalageraam en gingen er vandoor met twee mobieltjes van het merk Apple. De schade bedraagt meerdere duizenden euro’s.

In de nacht van donderdag op vrijdag is aan de Viktoriastraße in Meppen een houten hek aangereden. De veroorzaker heeft geen gegevens achtergelaten. De politie is naar hem/haar op zoek.

Haren

Vanmorgen is tussen half acht en acht uur op de parkeerplaats ter hoogte van de Burggraben in Haren een zwarte VW Golf aangereden. De schade wordt op 2.500 euro geschat. De veroorzaker is doorgereden.