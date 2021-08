Nazomercursus Smartphone-fotografie voor de tweede keer van start in Bibliotheek Ter Apel

TER APEL – Hoe maak je fraaie foto’s met je smartphone? Dat is waar het om draait in de korte cursus die vakfotograaf André Dümmer uit Ter Apel in de bibliotheek aanbiedt deze zomer. Een smartphone is geen echte camera maar toch kun je er schitterende foto’s mee maken. Als je maar weet waar je op moet letten.



Cursusleider André zal wegens het succes van de eerste cursus de komende weken een tweede groep mensen meenemen in de wereld van de fotografie. Hij laat zien hoe je de allermooiste foto’s kan maken met de camera van je mobiel. In drie lessen ontdek je stap voor stap hoe je gewone kiekjes kan omvormen tot sprekende foto’s.



De lessen zullen plaatsvinden op de zaterdagochtend van 10:30 – 12:00 uur in Bibliotheek Ter Apel. De data van de cursus zijn: 28 augustus, 4 september en 18 september.

In de lessen zullen o.a. techniek, instellingen, en belangrijke aandachtspunten m.b.t. fotografie aan bod komen. In de tweede les wordt er ook in de praktijk geoefend, in de omgeving van het klooster in Ter Apel. De werken die gemaakt zijn tijdens de praktijkles worden op mooi materiaal afgedrukt en geëxposeerd in de bibliotheek.



Er kunnen maximaal 8 mensen meedoen aan deze cursus dus wees er snel bij! Voor meer informatie kun je kijken op: www.biblionetgroningen.nl/terapel

Ingezonden