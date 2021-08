Ook Classic Pagepop kan niet doorgaan

STADSKANAAL – Het zou een feest der herkenning worden. Lekker een dagje bandjes kijken op het Dagcampingterrein in het Stadskanaalster Pagedal onder de noemer Classic Pagepop. Eind mei was het bestuur van het Pagefestival hoopvol en positief gestemd om in september een klassieke Pagepop te houden. De laatste persconferentie boorde deze hoop en positieve stemming de grond in en maakte pijnlijk duidelijk dat het niet kan doorgaan.

“Hoe graag we ook willen, wij kunnen op dit moment geen evenement organiseren. En dat spijt ons enorm”, zegt voorzitter Nico Wiersema van het festivalbestuur. “Het is erg spijtig voor al die mensen die de afgelopen maanden werkten aan de organisatie, voor het publiek dat zich verheugde en natuurlijk ook voor de artiesten, die weer een optreden gecanceld zien worden.”

Het bestuur van het Pagefestival zit niet bij de pakken neer. De focus staat nu op volgend jaar: Pagefestival 2022 van 17 tot en met 19 juni.

Ingezonden