Tijdelijke verhuizing brandweerkazerne Bellingwolde

BELLINGWOLDE, VRIESCHELOO – Vanaf zaterdag 28 augustus huisvest brandweerkazerne Bellingwolde tijdelijk in een schuur aan de Dorpsstraat 18. De huidige kazerne aan de Blijhamsterweg wordt komende maanden namelijk verbouwd. Dit is nodig omdat het gebouw sterk verouderd en te klein is.



‘We hebben ons jarenlang gered met de kazerne, maar hij is nu echt te klein voor onze tankautospuit, boot, personeelsbus, materialen en 19 vrijwilligers’, vertelt ploegchef Richard van de Rijke. ‘Bovendien voldoet het gebouw niet meer aan de huidige regels.’ Een leegstaande kippenschuur aan de Dorpsstraat biedt tijdelijk uitkomst. ‘De schuur is 70 bij 18 meter en groot genoeg om een aantal maanden in te verblijven. Het is even aanpassen, maar we weten waarvoor we het doen. We zijn de familie van wie de schuur mogen huren, zeer erkentelijk.’



Duidelijke afspraken

Om overlast te voorkomen, heeft de brandweerploeg duidelijke afspraken gemaakt. ‘We zetten de zwaailampen wel aan als we de oprit afrijden bij een uitruk, maar de sirene gebruiken we pas als we op de openbare weg zijn’, zegt Bennie Drenth, een van de vrijwilligers. ‘Zo voorkomen we ook dat de dieren schrikken. Omwonenden kunnen de brandweerauto’s en de auto’s van onze manschappen natuurlijk wel zien en horen rijden. Maar van overige werkzaamheden merken ze weinig tot niets.’



Meer ruimte, betere bezetting

De verwachting is dat de ploeg halverwege maart 2022 weer terug kan naar de Blijhamsterweg. Dan staat daar een mooie kazerne met meer ruimte, goede douchegelegenheden én werkplekken. ‘We kunnen straks misschien nog sneller uitrukken omdat we niet meer hoeven te passen en meten’, aldus vrijwilliger Yorick Lameijer. ‘Ook qua hygiëne gaan we erop vooruit. Daarnaast dragen de werkplekken bij aan een betere bezetting. Want als we ook op de kazerne onze dagelijkse werkzaamheden kunnen uitvoeren, kunnen we direct opstappen als er een incident is!’

Ingezonden