Westerwolde maatje te klein voor ASVB

BLIJHAM – Enigszins gedesillusioneerd stapten spelers en begeleiding van Westerwolde afgelopen zondagmiddag na een eenzijdige wedstrijd op het sportpark in Blijham van het veld. Zojuist was men in een vriendschappelijke wedstrijd door tweedeklasser ASVB “getrakteerd” op een 9 – 0 nederlaag.

Het is al lange tijd geleden dat er door de ploeg uit Vlagtwedde een dergelijk grote nederlaag werd geïncasseerd. Dat er nog werk aan de winkel is voor Westerwolde met het oog op de start van de competitie, werd deze zondagmiddag meer dan duidelijk. Maar in de resterende vijf weken kan er nog de nodige arbeid verricht worden om in de eerste thuiswedstrijd tegen CEC goed beslagen ten ijs te komen.



Al snel werd duidelijk dat Westerwolde deze middag zowel op technisch, tactisch als conditioneel gebied geen partij was voor het een klasse hoger spelend ASVB. Na tien minuten spelen keek het team van trainer Richard Streuding dan ook al tegen een 2 – 0 achterstand aan. Deze snel verkregen voorsprong door ASVB werd in de eerste helft nog uitgebouwd tot 4 – 0 en in de tweede helft werden daar nog vijf treffers aan toegevoegd, waardoor er een 9 – 0 eindstand genoteerd kon worden.



Zondag 29 augustus speelt Westerwolde de volgende oefenwedstrijd en wel in Nieuwe Pekela tegen vierdeklasser PJC. De aanvang van dit duel is vastgesteld op 14.00 uur.

Opstelling Westerwolde: Rudie Bergman – Frank Riks – Rudolf Riks (C) – Merill Wakker – Arjen Heidekamp – Elroy v.d. West – Kevin v.d. Laan – Lars van Ravenhorst – René v.d. Laan – Sander van Hoorn – Merijn te Velde Wisselspelers: Joan Solano – Thorben Hulsman – Mark Geukes

Scheidsrechter: dhr. Leenknegt Amusementswaarde: 6 Toeschouwers: 70

Verslag: HJ Pleiter

Foto’s: Bé Eelsing en HJ Pleiter

