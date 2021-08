Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 24 aug, 08.00 uur door John Havinga

ZONNIGE DAG| GEEN THERMISCHE HOOGSTANDJES

Zonnig begin van de dag en in de loop van de dag enkele stapelwolken. De maximumtemperatuur komt te liggen tussen 20 en 22°C, bij een matige noordelijke wind, 3 Bft.

Vannacht opklaringen en kans op mistbanken bij minimumtemperaturen rond 11 à 12°C. Morgenochtend na oplossen van de mistbanken eerst vrij zonnig, maar vanaf het middaguur geleidelijk bewolkt. Het lijkt wel overwegend droog te blijven, al is een spetterbuitje niet helemaal uitgesloten. Het wordt maximaal 19 à 20°C, bij een matige noordwestenwind.

Geen thermische hoogstandjes de rest van de week en dat komt doordat het hogedrukgebied, dat dit weer bezorgt een positie kiest boven Schotland en de Noorse zee. Hierdoor wordt er koele lucht aangevoerd vanuit het noorden. Er trekken eind van de week bovendien af en toe een paar lichte buien of buitjes over. Het is wisselend bewolkt en de temperaturen schommelen rond 18 à 19°C.