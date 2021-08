Autopuzzeltocht De Graanrepubliek blijft in trek

OLDAMBT – Misschien heb je ze al gezien, de puzzelaars die de autopuzzeltocht ‘De Graanrepubliek’ rijden. Langzaam rijden, een routeboek op schoot, op zoek naar de antwoorden of de plaatjes uit de fotobingo.

De route gaat van Oostwold over de kleinere weggetjes, door de polders, langs de boerderijvilla’s, Reiderwolde en het Oldambtmeer. Inmiddels hebben al bijna honderd puzzelaars de route gereden. De eerste reacties zijn bemoedigend: ‘Nooit geweten dat deze streek zoveel mooie plekjes heeft’.

Deze route is uitgewerkt door LocalGroningen, bekend van de populaire routes in onder andere Het Hogeland, Westerkwartier, Midden-Groningen.

In samenwerking met de Oldambtster ondernemers en Stichting Marketing Oldambt is een prachtige route uitgewerkt. Een route met het verhaal achter de regio, over de cultuur en de historie. De strijd tegen het water van de Dollard, de inpoldering, de opkomst van de Graanrepubliek en de sociale tegenstellingen tussen de herenboeren en de arbeiders. Een eeuwenoud verhaal over de veerkracht en de vernieuwing.

De route start in Oostwold en eindigt in Midwolda en kan worden geboekt via localgroningen.nl. De eerste 100 rijders van de route krijgen een goodiebag met hierin onder andere het boek van Frank Westerman: ‘De Graanrepubliek’ gesigneerd door de schrijver zelf.

Diet Faber, van de startlokatie bij Pitch en Putt: ‘Rijders zijn echt verrast door de schoonheid van de regio. De polders, het waddenbied, de villaboerderijen, de ruimte’.

Er zijn nog een paar goodiebags beschikbaar, dus zorg dat je er snel bij bent’

Voor meer informatie en het boeken van de route ga je naar localgroningen.nl.

Ingezonden