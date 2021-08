Buurtgezinnen aan de slag in Midden-Groningen

MIDDEN-GRONINGEN – De gemeente Midden-Groningen gaat samenwerken met Buurtgezinnen. Buurtgezinnen is een organisatie die erin bemiddelt dat gezinnen die het zwaar hebben ondersteund worden door gezinnen in de buurt.



Buurtgezinnen

Buurtgezinnen is momenteel actief in 81 Nederlandse gemeenten waar ze ouders ontlast en kinderen aan extra liefde en aandacht helpt. In de provincie Groningen werkt ze al in Veendam. Via de website van Buurtgezinnen (https://www.buurtgezinnen.nl/) kunnen zowel ouders die steungezin willen worden als ouders die ondersteuning zoeken zich binnenkort melden.



Volgens wethouder Peter Verschuren past het inschakelen van Buurtgezinnen naadloos bij het streven van de gemeente om professionele zorg in te ruilen voor ondersteuning vanuit de samenleving. “Natuurlijk blijft specialistische jeugdzorg vaak nodig, maar er zijn ook veel situaties waarin aandacht van een betrokken buurvrouw of een jongerenwerker beter werkt. Als gemeente investeren we daarom bijvoorbeeld in gezinsondersteuners, extra jongerenwerk en nu dus in ook Buurtgezinnen.”



Midden-Groningen subsidieert de organisatie in eerste instantie voor twee jaar. Wethouder Verschuren is ervan overtuigd dat het daar niet bij blijft, en dat de resultaten zo positief zijn dat Buurtgezinnen een blijvende rol krijgt.

