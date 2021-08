Dammer Frederik Bos uit Groningen, in tweekamp, winnaar “Klassiek Fries” spel

GRONINGEN – Frederik Bos uit Groningen is in een tweekamp winnaar van het “Klassiek Fries” spel geworden.

De 42 jarige Frederik Bos uit Groningen is, naast het reguliere dammen, tevens liefhebber van het zogenaamde “Friese Spel”. Deze discipline in de damsport kent namelijk een extra spelregel, met name naast het “gewone” slaan mag (moet) dat ook horizontaal en verticaal.

In een online Internationaal toernooi “Klassiek Fries Spel”, in week 33, had Frederik Bos de finale bereikt en moest zondag 22 augustus in een tweekamp aantreden tegen de 13-jarige Chinees ZhuoyoanDu uit Shanghai. Frederik Bos won uiteindelijk deze spannende tweekamp met 4 – 2.

Overigens, het duel om de wereldtitel “Fries Dammen” tussen Marten Walinga en Folkert Groeneveld werd met 7½ – 3½ door Marten Walinga gewonnen. Frederik Bos zit tevens in de selectiegroep van Damclub Winschoten dat het nieuwe seizoen uitkomt in de Landelijke 2e klasse A van de Nationale Competitie, onder de vlag van de Koninklijke Nederlandse Dam Bond (KNDB). Uiteraard valt ook het “Fries Dammen” onder auspiciën van de KNDB.

Ingezonden