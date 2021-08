Fondsenmiddag helpt initiatiefnemers op weg

GRONINGEN – Ideeënbank Groningen en Nationaal Programma

Groningen organiseren op donderdag 23 september een online Fondsenmiddag.

Alle Groningers met een goed idee dat bijdraagt aan de toekomst van de provincie krijgen de gelegenheid om hun idee aan adviseurs, regionale én landelijke fondsen te presenteren. Zij kijken of het idee kansrijk is, geven tips en helpen op weg.



Vorig jaar heeft Nationaal Programma Groningen voor initiatiefnemers die een idee ingestuurd hebben bij Toukomst Fondsendagen georganiseerd. Siem Jansen, directeur bij Nationaal Programma Groningen: “We merkten toen dat hier veel vraag naar was. In een mum van tijd zaten deze bijeenkomsten vol. Alle reden om opnieuw een Fondsensessie te houden en nu alle Groningers de gelegenheid te geven om hieraan deel te nemen. We willen goede ideeën voor Groningen stimuleren. Ook als ze niet direct aansluiten bij de doelstellingen en voorwaarden van het nationaal programma. De Fondsenmiddag kan daarbij helpen.”



Adviseurs, regionale én landelijke fondsen

Initiatiefnemers krijgen de gelegenheid om hun idee aan meerdere partijen te presenteren. Adviseurs van bijvoorbeeld Groninger Dorpen, Samenwerkingsverband Noord-Nederland, CMO STAMM en GroBusiness helpen hen bij het verder ontwikkelen van hun plannen of het zoeken naar financieringsmogelijkheden. Regionale en landelijke fondsen zijn aanwezig bij presentaties die passen bij hun doelstellingen.



Korte presentatie

In een pitch, oftewel een korte presentatie, van vijf minuten lichten Groningers online hun idee of project toe, waarop adviseurs en fondsen reageren. De organisatoren nemen na afloop contact op met de initiatiefnemers om eventuele vragen te beantwoorden en

contactgegevens te delen.



Aanmelden

Groningers met een goed idee kunnen zich vóór maandag 13 september aanmelden via nationaalprogrammagroningen.nl/fondsendag. Hier staat ook meer informatie over de dag zelf en het aanmelden. Er is in totaal ruimte voor dertig pitches.

