Knallend september in bij Crossfit Winschoten

WINSCHOTEN – De zomervakantie is bijna voorbij en de maand september is in zicht. Tijd om te gaan knallen. Crossfit Winschoten heeft daarom een mooie septemberactie voor zowel de huidige leden als nieuwe leden.



Lijkt het jou iets om de sport Crossfit te beoefenen maar twijfel je nog? Probeer het dan één maand gratis! Kom langs in de Crossfit Box voor alle informatie aangaande deze actie en natuurlijk ook voor al je verdere vragen. Iedereen is welkom! Je vindt Crossfit Winschoten aan de Bovenburen 112 te Winschoten.



Ook bestaande leden worden beloond wanneer ze een introducé meenemen. De introducé krijgt dus zoals genoemd één maand gratis sporten. Degene die al lid is ontvangt een mooie Crossfit Winschoten tas wanneer de introducé daadwerkelijk lid wordt van Crossfit Winschoten. Een win-win situatie dus!



Crossfit is een sport voor iedereen. In de box trainen mensen van alle niveaus en alle leeftijden samen om beter, gezonder en fitter te worden. Hierbij is de sfeer die in de box hang allesbepalend, het wordt door de leden vaak zelfs een tweede thuis genoemd. Iedereen kent elkaar, iedereen heeft respect voor elkaar en iedereen helpt elkaar. Zoals het hoort!



Kom dus vooral langs om eens sfeer te proeven, kom een maand lang gratis trainen en laat je verrassen door deze fantastische sport en Crossfit Box. Mailen mag natuurlijk ook, doe dit naar erik@crossfitwinschoten.nl. We staan voor je klaar!

Ingezonden