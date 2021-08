Koningin Máxima opent Huis van Cultuur en Bestuur in Midden-Groningen op 15 september 2021

HOOGEZAND – Hare Majesteit Koningin Máxima opent op woensdag 15 september het Huis van Cultuur en Bestuur in Hoogezand. Zij doet dit door samen met drie basisschoolleerlingen uit Midden-Groningen een puzzel te leggen in de door Marc van Vliet ontworpen kunstwerk/tafel.



Burgemeester Adriaan Hoogendoorn: “We zijn trots op ons nieuwe Huis van Cultuur en Bestuur. Samen met Kielzog en de bibliotheek hopen we onze inwoners in dit prachtige gebouw veel te kunnen bieden. De opening door Koningin Máxima voelt als een koninklijke ‘kers’ op de taart.”



Programma

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn is deze dag gastheer namens de gemeente Midden-Groningen. Janneke Klok (regiomanager Biblionet Groningen) en Ids Dijkstra (directeur van Kielzog) zijn mede-gastvrouw en -heer. Na de openingshandeling krijgt Koningin Máxima een rondleiding door het Huis van Cultuur en Bestuur.



Huis van Cultuur en Bestuur

In het Huis van Cultuur en Bestuur komen cultuur en democratie samen. Het gemeentehuis zit onder één dak met de openbare bibliotheek, het theater, de muziekschool en een Grand Café. Een prachtige combinatie van cultuur en bestuur, waar de inwoners van Midden-Groningen elkaar kunnen ontmoeten en zich kunnen ontwikkelen.



Ontmoetingstafel

Het Huis van Cultuur en Bestuur is een plek voor mensen die om verschillende redenen naar het gebouw komen. In de centrale hal/foyer komt een bijzondere tafel die dat als kunstwerk uitnodigend weergeeft. De tafel is een plek voor alle bezoekers van het gebouw voor ontmoeting.

Marc van Vliet, beeldend kunstenaar uit Overschild, heeft de tafel/kunstwerk ontworpen en gemaakt. In het kunstwerk is de monumentale beuk, die bij de Damkerk in Hoogezand gekapt moest worden, gebruikt en krijgt zo een tweede leven.

